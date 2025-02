PAGNONA, NUOVO SPAZIO OSPITI NELL’EREMO SUL LEGNONE. E DON RAFFAELE LANCIA UNA RACCOLTA FONDI

Data pubblicazione 18 Febbraio 2025

PAGNONA – “Stiamo ristrutturando con l’aiuto di volontari una baita per accogliere gli ospiti che giungono fino a qui: persone singole, famiglie o gruppi scout e parrocchiali”.

Don Raffaele Busnelli [a destra in una foto da Famiglia Cristiana] è un eremita diocesano che vive sul Legnone in un vecchio alpeggio. Da Pagnona ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe “per coprire le spese di progettazione e del materiale da costruzione, per gli impianti e gli infissi”.

“Abbiamo l’obiettivo di raccogliere 35mila euro ma andiamo passo passo. Intanto – scrive – non manca l’apporto dei volontari che con me sta partecipando ai lavori”. Don Raffaele aggiorna costantemente i donatori con le foto dei progetti e delle fasi della costruzione.

Si può contribuire alla sua iniziativa, arrivata intanto a 2.600 euro, mediante il link https://www.gofundme.com/f/nuovo-spazio-ospiti-in-eremo