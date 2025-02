MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 23 Febbraio 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via PLINIO, dalle 17:00 del 21 febbraio alle 17:00 del 28 febbraio, tratto compreso tra via Mentana e via Linneo, divieto di transito eccetto residenti, istituzione doppio senso di marcia per i residenti e limite massimo di velocità 30 km/h per interventi sulla rete gas;

viale MONTEGRAPPA, il 24 febbraio, civico 37, restringimento per lavori sulla rete gas;

via PIETRO NAVA, il 24 febbraio, civico 32, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica;

via COL DI LANA, dal 24 al 25 febbraio, civico 38, restringimento per lavori di nuovo allaccio fognario;

viale TONALE, dal 24 al 26 febbraio, civico 2, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori posa cavo fibra ottica;

corso GIACOMO MATTEOTTI, dal 24 al 27 febbraio, civico 30, interdizione del camminamento pedonale per lavori di ripristino pavimentazione in porfido;

via PASUBIO, dal 24 al 27 febbraio, tra via Ca’ Rossa e via Francesco Petrarca, interdizione del camminamento pedonale per lavori di ripristino pavimentazione;

via ANTONIO PILONI, dal 24 al 27 febbraio, interno via Timavo, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica;

via ALLO ZUCCO, dal 24 al 28 febbraio, restringimento per lavori di asfaltatura;

via MARINAI D’ITALIA, dal 24 al 28 febbraio, civici 1-15, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori posa cavo fibra ottica;

via MONTEBELLO, dal 24 al 28 febbraio, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori posa cavo fibra ottica;

via AZZONE VISCONTI, dalle 9:00 del 24 febbraio alle 19:00 del 3 marzo, tratto da via Costituzione a via Trieste, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per lavori di costruzione rete teleriscaldamento.

via ALLE VILLETE, il 25 febbraio, civico 34, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica;

via GARABUSO, il 26 febbraio, civico 4, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica;

via DEL BARCAIOLO, il 27 febbraio dalle 8:30 alle 13:00, civico 1, divieto di transito veicolare, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive nel tratto tra il civico 4 e via dei Pescatori e limite massimo di velocità 30 km/h per un intervento di riparazione rete idrica;

via ALCIDE DE GASPERI, il 28 febbraio, civico 18, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete gas;

via TAGLIAMENTO, il 28 febbraio, restringimento per rinnovo allaccio acquedotto;

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024