MTB, BENE BONACINA DELLA VAM MOGGIO ALLA GRANFONDO FRANCIACORTA

Data pubblicazione 24 Febbraio 2025

ADRO (BS) – Tre atleti della Vam Race di Moggio sono stati impegnati domenica nella nona edizione della Gf Franciacorta Mtb (40 km con dislivello di 950 metri) in quel di Adro nel Bresciano, competizione valida come prima prova del circuito Brixia.

Grande prova di Stefano Bonacina che conquista il secondo posto nella sua categoria dei master 3 (40/44). Sfiora il podio, invece, Silvio Olovrap he archivia la sua gara al quarto posto tra i master 6 (55/59). Al traguardo anche Elio Crippa ventinovesimo tra i master 4 (45/49).

Da segnalare, infine, che Davide Panzeri è sceso in Liguria per partecipare alla Gf Internazionale di Laigueglia (112 km con dislivello di 1.700 metri) chiudendo la gara al 73° posto assoluto, quasi 1.300 i concorrenti al via. giungendo ventiduesimo nella sua categoria Junior.