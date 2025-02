MALTRATTAMENTI NELLE RSA: RIFLESSIONE DA BARZIO DOPO IL CASO COMASCO

Data pubblicazione 25 Febbraio 2025

Le notizie di maltrattamenti nelle RSA sono per me sempre difficili da affrontare. Non riesco neanche a guardare le immagini o i video, perché immediatamente penso agli ospiti della mia struttura, alle persone fragili che affidano a noi la loro sicurezza e dignità.

Questi episodi sono troppi, e non riguardano solo gli anziani: ogni ambiente che ospita persone vulnerabili può diventare teatro di violenze inaccettabili.

> LA NOTIZIA DEI MALTRATTAMENTI A DIZZASCO (CO)

Fonte: Agenzia AGI

Di fronte a questi fatti, provo rabbia e amarezza.

Perché tutto parte da un tono di voce inadeguato e può arrivare a cose che nemmeno riesco a nominare.

Spesso si discute su cosa si potrebbe fare per prevenire questi episodi, ma la mia convinzione è che serva prima di tutto parlare.

Bisogna parlare e avere il coraggio di farlo.

Lo ripeto sempre agli operatori della mia struttura e a quelli che incontro nelle formazioni: il silenzio è complicità.

Non possiamo accettare che un collega alzi le mani o tratti in modo inadeguato una persona fragile.

Il primo passo è sempre farsi sentire: dirlo subito a chi sbaglia, chiarire che certi comportamenti non sono accettabili.

E se il problema persiste, allora bisogna segnalare, senza esitazione, al proprio responsabile, al coordinatore, al direttore.

So che non è sempre facile. Ho incontrato tante persone che temono di esporsi, che hanno paura di ritorsioni o di incrinare gli equilibri del gruppo. Ma c’è sempre un’alternativa: segnalare in modo anonimo. Perché se si ha paura di chi si comporta male, bisogna averne ancora di più per quello che questa persona potrebbe fare a un anziano, a un ospite indifeso.

Io mi batterò sempre per questo: per una cultura del rispetto e della responsabilità. Perché ogni segnalazione fatta in tempo può evitare una sofferenza, e ogni voce che si alza contro un abuso può proteggere chi non può difendersi da solo.

Veronica Bonicalzi

Direttrice di struttura

Rsa Casa Sant’Antonio

Barzio