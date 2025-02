Data pubblicazione 26 Febbraio 2025

BELLANO – Giovedì 20 febbraio scorso si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Bellano per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025-2028. All’unanimità è stato eletto presidente Carlo Molteni, già consigliere Provinciale per il passato quadriennio e già presidente del sodalizio più volte.

“Il prossimo quadriennio sarà decisivo per la nostra associazione – ha detto il nuovo presidente dopo aver ringraziato per la stima e la fiducia dimostrata da tutto il Consiglio.