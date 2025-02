LA PROVA DELL’INCIUCIO: PD E I FRATELLI “INSIEME”, DA LECCO ANCHE IN REGIONE

Data pubblicazione 28 Febbraio 2025

LECCO/MILANO – Avete presente quelle coppie di amanti che a lungo tengono nascosto il segreto di cui più o meno tutti sono a conoscenza – ma poi a un certo punto decidono di uscirsene nella piazza del paese, mano nella mano, svelando la loro storia una volta per tutte?

Ecco, oggi una vicenda simile esce alla luce del giorno, dopo che per mesi e mesi solo Lecco News ne ha parlato con puntualità. Adesso, l’inciucio in salsa lecchese tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia viene messo nero su bianco, su due documenti che pubblichiamo in questo stesso articolo, pressoché identici, riguardanti oltretutto un tema scottante e di grande rilievo come la questione della Lecco-Bergamo.