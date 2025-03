CALCIO LECCO: PUNTI PESANTI IN PALIO OGGI CON LA PERGOLETTESE

Data pubblicazione 1 Marzo 2025

LECCO – Altra sfida delicatissima per la Calcio Lecco, che quest’oggi scenderà in campo contro la Pergolettese, squadra che in classifica precede i blucelesti di soli due punti. Una vittoria sarebbe importantissima per la formazione lariana, che non ottiene i tre punti lontano dal Rigamonti-Ceppi da tantissimo tempo.

A fare il punto della situazione ci pensa mister Valente: “Questa settimana i ragazzi hanno aumentato il lavoro fatto, abbiamo richiesto qualcosina in più di intensità e volume. Abbiamo lavorato su alcuni principi di gioco e devo dire che stanno reagendo bene anche se gli allenamenti sono tosti…