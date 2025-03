TERRORE A MARGNO. RISSA TRA STRANIERI AL PIAZZALE DELLA FUNIVIA: 2 FERITI

Data pubblicazione 2 Marzo 2025

MARGNO – Serata movimentata, quella di sabato in Alta Valsassina, a causa di un grave episodio di cronaca tutt’ora avvolto (parzialmente) nel mistero, accaduto verso le 19:30 al piazzale della funivia di Margno.

Per motivi in corso di definizione, sarebbe scoppiata una rissa – probabilmente alimentata da qualche gomito alzato di troppo – all’interno di un gruppo di lavoratori stranieri (dai paesi baltici), parte di una impresa impegnata in questo periodo nella posa della fibra ottica.

La lite avrebbe assunto toni di grande violenza al punto che sarebbero spuntate anche delle lame – o cocci di bottiglia, il particolare è da confermare – con serie conseguenze. Due persone sarebbero rimaste ferite, anche se una di queste non ha fatto ricorso alle cure mediche. Per uno dei protagonisti della zuffa, un 36enne, è dovuta intervenire l’ambulanza della Croce Rossa premanese – mentre sul posto è giunto anche l‘elicottero di AREU decollato dalla base valtellinese di Caiolo.

La vittima dello scontro è stata trattata in codice giallo, che secondo gli standard sanitari corrisponde a condizioni “mediamente critiche”.

Aggiornamenti della news appena disponibili, sempre su VN.

RedCro