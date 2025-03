A RISTOREXPO LA MASTERCLASS DELLO CHEF STELLATO MARCO SACCO

Data pubblicazione 4 Marzo 2025

ERBA (CO) – Ristorexpo, il salone dedicato ai professionisti della ristorazione e dell’accoglienza, ha aperto la terza giornata con la masterclass dello chef Marco Sacco (in copertina, a destra), patron del Piccolo Lago di Verbania. La sua è una cucina fortemente legata al territorio e al lago che ha tra le finalità anche la tutela e la valorizzazione dei luoghi. Un obiettivo che da anni chef Sacco porta avanti anche attraverso Gente di Lago e di Fiume, associazione per la tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali che si impegna per tramandarne le conoscenze, mettendo a sistema le competenze della comunità. Di questi argomenti si è parlato non solo durante la masterclass ma anche nel convegno “Chiare fresche e dolci acque“, focus dedicato al pesce d’acqua dolce, ai laghi, ai fiumi e al patrimonio naturale dell’acqua …

