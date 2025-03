IL SONDAGGIO DI VN. SONO SUFFICIENTI I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE?

Data pubblicazione 5 Marzo 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews riguardo un tema legato a quelli degli ultimi sondaggi, la sicurezza: i controlli delle forze dell’ordine.

Con l’aumento di fenomeni come i furti, in particolare in abitazione, si rende sempre più necessaria la presenza sul territorio di agenti che possano sorvegliare su questo tipo di situazione: a voi lettori chiediamo: in Valsassina questi controlli sono sufficienti?

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 6 marzo.

RITIENI SUFFICIENTI I CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE? Sì

Non in Valsassina

Abbastanza

Solo per fare multe

Non ho idee chiare in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna magna Vedi risultati

