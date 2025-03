INCIDENTE STRADALE A PASTURO, FERITO ANZIANO A BORDO DI UNO SCOOTER

Data pubblicazione 7 Marzo 2025

PASTURO – Scontro tra auto e scooter nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 marzo a Pasturo. A farne le spese, un anziano che viaggiava a bordo di un motorino. Il fatto di cronaca proprio davanti al ‘Glicine‘.

Sul posto, automedica e l’ambulanza del Soccorso Bellanese (in copertina, immagine di repertorio) per le prime cure al ferito. Dall’iniziale codice rosso, le condizioni del centauro sono state riclassificate in ‘giallo‘ – ovvero situazione mediamente critica secondo gli standard di AREU.

Aggiornamenti in questa stessa pagina, non appena disponibili.

RedCro