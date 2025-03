Data pubblicazione 8 Marzo 2025

ESINO LARIO – Nel pomeriggio di sabato 8 marzo, sul territorio comunale di Esino Lario, i volontari della squadra AIB – Servizio antincendio boschivo di Esino hanno preso parte ad un’esercitazione di pulizia del torrente Valle di Ontragno.

Grande lavoro per i volontari, che sono stati impegnati per tutta la giornata nella pulizia e nella messa in sicurezza del corso d’acqua.