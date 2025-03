MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 9 Marzo 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 10 a domenica 16 marzo 2025.

via CASTAGNERA, il 10 marzo, incrocio via Balicco, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete gas;

via MONTEBELLO, il 10 marzo, altezza civico 6, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete idrica;

lungolario PIAVE, il 10 marzo, altezza civico 14, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via FRA’GALDINO, dal 10 all’11 marzo, tratto civico 22, restringimento per lavori di collegamento fibra ottica;

via GIUSEPPE RESINELLI, dal 10 al 13 marzo, altezza civico 4, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

piazzale MERIDIANE, dal 10 al 14 marzo, restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione;

via PIETRO NAVA, dal 10 al 14 marzo, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via GIUSEPPE PARINI, dal 10 al 14 marzo, civico 26, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via DEL SOLE,, dal 10 al 14 marzo, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via BELVEDERE, dal 10 al 14 marzo, civico 19, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via DON GIUSEPPE POZZI, dal 10 al 14 marzo, angolo via Fratelli Ticozzi, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

piazza MANZONI, dal 10 al 14 marzo, civico 19, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via ADDA, dal 10 al 15 marzo, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via SAN NICOLÒ, dal 10 al 15 marzo, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via PAOLO VI, dal 10 al 15 marzo, civici 25-33, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via RIMEMBRANZA, dal 10 al 15 marzo, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via AI POGGI, dal 10 al 15 marzo, civico 51, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via BUOZZI BRUNO, dal 10 al 15 marzo, civico 37 (centro sportivo Bione), restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via GIUSEPPE PARINI, dal 10 al 15 marzo, civico 35, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

via MONTANARA, dal 10 al 15 marzo, civici 4-10, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

piazza FELICE CAVALLOTTI, dal 10 al 15 marzo, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dalle 9:00 del 10 marzo alle 9:00 del 24 marzo, senso unico di marcia nel tratto da via Giovanni Amendola in direzione piazza Manzoni, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via APPIANI, dalle 9:00 del 10 marzo alle 9:00 del 24 marzo, intersezione con corso Martiri della Liberazione, obbligo di svolta a destra per la costruzione rete di teleriscaldamento;

via DELL’AMBULANZA, dalle 8:30 del 10 marzo alle ore 17:30 del 10 giugno 2026, tratto compreso tra viale Montegrappa e via Rovereto, divieto di transito pedonale per un intervento edile;

via ALLE VILLETTE, l’11 marzo, civico 34, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via MARIA TRAMAGLINO, l’11 marzo dalle 8:30 alle 12:30, tratto compreso tra i civici 10 e 14, divieto di transito per un’occupazione di suolo pubblico;

piazza MAZZINI, il 12 marzo, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via CONTE ATTILIO, il 13 marzo, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete gas.

