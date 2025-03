CONCORSO REGIONALE DI CUCINA PROMOSSO DALLA LILT: IL CFPA DI CASARGO OSPITA LA FINALE

Data pubblicazione 10 Marzo 2025

CASARGO – Il CFPA di Casargo si prepara ad accogliere la fase finale del prestigioso concorso regionale di cucina promosso dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), un’iniziativa che coniuga educazione alimentare e prevenzione oncologica. Il progetto, avviato nel 2023, coinvolge diverse scuole alberghiere della Lombardia e rappresenta un momento significativo di sensibilizzazione sui corretti stili di vita attraverso la cucina.

Lilt, da oltre un secolo impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica, promuove questa attività come parte integrante della prevenzione primaria, con particolare attenzione all’educazione ai corretti stili di vita e alla sana alimentazione. Il concorso, che ha preso il via nel 2023 e si concluderà il 18 marzo 2025, vede la collaborazione di cinque sezioni Lilt lombarde, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti degli istituti alberghieri sull’importanza della qualità e della provenienza degli ingredienti.

Un concorso che unisce formazione, salute e competizione

L’iniziativa nasce dalla volontà di diffondere la cultura della prevenzione oncologica, promuovendo una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Il concorso vede la partecipazione attiva di studenti di istituti alberghieri che, attraverso un percorso di formazione teorico e pratico, si mettono alla prova con ricette innovative basate su ingredienti selezionati per le loro proprietà nutritive.

Durante la conferenza, la responsabile del progetto Laura Valsecchi, coordinatrice dei progetti scolastici Lilt, ha illustrato il percorso formativo che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado coinvolte: ”nell’edizione dello scorso anno – spiega Valsecchi – per la provincia di Lecco, hanno partecipato il Cfpa di Casargo e l’Istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo. Un percorso che ha dato modo ai ragazzi di partecipare a percorsi di formazione teorici e pratici condotti da specialisti e nutrizionisti. Ogni Lilt partecipante, ha scelto un ingrediente tipico del proprio territorio, attorno al quale si sono sviluppate le competizioni locali. Quest’anno, per rafforzare la rete tra le scuole e le associazioni, è stato scelto un ingrediente comune: il galletto valdostano, fornito dallo sponsor ufficiale del concorso e gli studenti che parteciperanno alla fase finale sono stati selezionati in base ai risultati ottenuti nelle gare interne a ciascuna provincia.”

Il concorso si concluderà quindi con una sfida tra i migliori studenti delle province coinvolte, valutati da una giuria di prestigio composta da Claudio Bolla (Volontario e consigliere LILT, membro Accademia Italiana della Cucina – delegazione di Lecco), Enrico Derflinger (chef stellato e presidente dell’associazione Euro-Toques Italia ed International) e Maria Luisa Frosio (Accademia Italiana della Cucina – delegazione di Milano).

Il regolamento, curato dallo chef esperto Ciro Vitiello, prevede che gli studenti si cimentino nella preparazione di piatti creativi e salutari, oltre alla realizzazione di un cocktail con ingredienti antiossidanti, in linea con le finalità della prevenzione oncologica. La nostra missione – ha sottolineato lo chef Vitiello – non è solo creare piatti eccellenti, ma anche educare i giovani a lavorare con materie prime di qualità, a trasformarle e a collaborare in un ambiente di crescita professionale e personale. La socializzazione e la condivisione di esperienze sono elementi fondamentali di questo percorso.”

A chiusura dell’incontro, il presidente del Cfpa di Casargo Francesco Maria Silverij, ha espresso la propria soddisfazione per la rinnovata collaborazione con LILT, sottolineando il prestigio regionale che l’evento ha acquisito nel tempo: “è un orgoglio per noi ospitare un evento di tale rilevanza, che va ben oltre l’aspetto formativo ed educativo. Questo concorso è diventato un appuntamento prestigioso nel panorama regionale. Come Cfpa di Casargo, stiamo portando avanti un importante percorso educativo legato alle problematiche alimentari, come dimostrato dal successo del Summit sulla celiachia dello scorso anno e dal nuovo Summit nazionale sulla glicemia, che si terrà il 9 aprile in collaborazione con l’Università di Bologna. Crediamo fortemente nell’importanza di educare le nuove generazioni alla consapevolezza alimentare, per affrontare con responsabilità le sfide di un settore in continua evoluzione. Ringraziamo Lilt per aver scelto ancora una volta la nostra scuola come sede del concorso e speriamo di continuare questa preziosa collaborazione nel tempo.”

Le scuole partecipanti

Alla competizione finale parteciperanno le migliori squadre selezionate tra gli istituti che hanno aderito al progetto sin dall’inizio. Le scuole coinvolte sono:

– Provincia di Lecco: Cfpa di Casargo

– Provincia di Brescia: Centro Bonsignori di Remedello

– Provincia di Monza e Brianza: Istituto Vespucci, Olivetti, Giuseppe Luigi Lagrange

– Provincia di Pavia: Ciro Pollini

– Provincia di Como: Scuola Superiore Enzo Vanoni di Porlezza.

Il programma del contest

La finale si svolgerà il 18 marzo 2025 presso il CFPA di Casargo. Gli studenti arriveranno nella serata del 17 marzo per un primo momento di accoglienza e ambientamento. Il giorno successivo, la competizione entrerà nel vivo:

– Mattina: Inizio della prova pratica. Ogni squadra avrà a disposizione tre ore per realizzare un piatto principale (main course), un dessert e un cocktail analcolico con ingredienti dalle proprietà antiossidanti.

– Pomeriggio: Presentazione dei piatti alla giuria, composta da esperti del settore culinario e rappresentanti dell’Accademia Italiana della Cucina.

– Ore 14:00: Premiazione ufficiale con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.