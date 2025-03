Data pubblicazione 11 Marzo 2025

BALLABIO – Il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, questa mattina è apparso in TV, ospite di MattinoCinque News , su Canale 5. Nell’occasione il sindaco ha portato all’attenzione del pubblico nazionale l’episodio della venditrice porta a porta multata per oltre 5mila euro per tentata truffa in Valsassina.

“L’obbligo di segnalazione spettava alla azienda quindi (seppur solidamente responsabili entrambi) sarà l’azienda a dover pagare la multa e non la donna”, precisa Bussola…