DALLA REGIONE UN FINANZIAMENTO DI 20MILA EURO ALLA SAGRA DELLE SAGRE

Data pubblicazione 12 Marzo 2025

MILANO – Regione Lombardia continua il suo supporto alle fiere lombarde. Sono infatti 46 gli eventi finanziati dal bando promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e denominato ‘Sostegno del sistema fieristico lombardo 2025’. La misura mette in campo 1.459.696 euro attivando investimenti complessivi per circa 6,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, un finanziamento di 20mila euro è andato alla Sagra delle sagre di via Fornace Merlo a Barzio, che andrà in scena dal 9 al 17 agosto dalle 10 alle 23.

Il bando è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il contributo sostiene gli eventi di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario lombardo 2025 e le manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

Nello specifico gli interventi finanziati riguardano, oltre alle attività di pubblicità e promozione della fiera e alla digitalizzazione dei servizi, anche la ricerca e l’accoglienza di ‘buyer’ esteri, l’organizzazione di eventi collaterali o seminari e iniziative di approfondimento e la predisposizione di aree speciali della fiera destinate a specifici target di impresa come, per esempio, giovani, startup e designer.

RedEco