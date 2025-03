PASTURO, SUCCESSO DELLA COMMEDIA BRILLANTE ‘I DANEE DI PRET VAN IN CIEL’

Data pubblicazione 12 Marzo 2025

PASTURO – Tutto esaurito con oltre trecento spettatori a Pasturo per le tre rappresentazioni – l’1, 2 e 8 marzo – della commedia brillante in tre atti (quattro quadri) di Emilio Mangini “I Danée di Pret Van in Ciel” portata in scena al Cinetratro Bruno Colombo dalla compagnia teatrale Gli Amici del Teatro.

L’opera ruota attorno a situazioni comiche e personaggi vivaci, tipici delle commedie dialettali. Un elemento centrale della storia è il contrasto tra valori materiali e spirituali, esplorato con umorismo e ironia.