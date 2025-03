CALCIO, UN SUPER FURLAN PARA TUTTO: 0-0 TRA ALCIONE E LECCO

Data pubblicazione 13 Marzo 2025

SESTO SAN GIOVANNI – Trasferta “breve” per la Calcio Lecco, in campo allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni contro l’Alcione nella 31ª giornata di Serie C. La cura Valente inizia a dare i suoi frutti in casa bluceleste, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. In casa Lecco assenza dell’ultimo minuto di Martic, fermato da un virus intestinale.

Grande supporto da parte del pubblico bluceleste, con oltre 500 tifosi a supportare la squadra nel giovedì sera.

Match brioso fin dai primi minuti, con entrambe le squadre pimpanti in avanti. Al quarto d’ora tentativo acrobatico di Sipos che impegna Agazzi. Un quarto d’ora più tardi duplice grande occasione per l’Alcione, con Bright e Invernizzi che costringono Furlan agli straordinari…