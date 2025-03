GIORNATA MONDIALE CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO: TRE EVENTI DELL’ASST

Data pubblicazione 13 Marzo 2025

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, la Struttura Complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ASST Lecco, che coordina il progetto IN AUT Inclusione AUTonomia, propone “In AUT: creare spazi coltivare legami”, una serie di eventi per sabato 5 aprile aperti alla cittadinanza, in collaborazione con il Comune di Lecco, la Provincia di Lecco, il Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco e le Associazioni Datoriali (Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco Sondrio, Confartigianato Lecco)…

