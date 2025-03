POLIZIA PROVINCIALE DI LECCO: I DATI DEL 2024

Data pubblicazione 14 Marzo 2025

LECCO – Tempo di bilanci per la Polizia provinciale di Lecco, che anche nel 2024 ha effettuato azioni e servizi nelle tre macroaree di riferimento: ambientale, ittico-venatorio e stradale. “Nel 2024 gli agenti della Polizia provinciale hanno svolto numerose attività di prevenzione e controllo per la salvaguardia dell’ambiente, la tutela ittico-venatoria e la sicurezza stradale – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Simone Brigatti – Il lavoro degli agenti, supportati in alcune attività dai volontari, è molto importante e si svolge su un territorio non vastissimo in termini di popolazione e dimensioni, ma molto variegato con esigenze diverse, dalla montagna al lago, dalla città alla Brianza …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS