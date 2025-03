Data pubblicazione 15 Marzo 2025

LECCO – Grave incidente intorno alle 15:30 di oggi, 15 marzo, sulla Ss 36: nel tratto del sottopasso di Lecco, non lontano da via Rosmini, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata per cause ancora da chiarire.

Cinque le persone rimaste ferite, allertati la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco; sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, una del Soccorso Alpini di Mandello e un’automedica…

