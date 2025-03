GIOVANE FABBRO APRE E GLI RUBANO I MACCHINARI “RACCOLTI CON PASSIONE”

Data pubblicazione 21 Marzo 2025

OGGIONO – Vedersi sottratto il frutto di tanto impegno e passione per il primo lavoro che si vuole intraprendere in autonomia è un’esperienza che nessuno dovrebbe provare sulla propria pelle. A subire suo malgrado questa perdita è stato il giovane fabbro oggionese Giovanni Beretta, 24 anni, a cui i ladri hanno rubato l’attrezzatura e i macchinari che aveva faticosamente raccolto per iniziare la sua attività in proprio, dopo le esperienze come dipendente.

“Lavorando all’esterno, usavo il garage di mio nonno come magazzino – racconta Beretta -. Ogni sera, prima di tornare a casa, immagazzinavo la mia attrezzatura e preparavo il necessario per il giorno dopo …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS