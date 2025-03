CALCIO LECCO, VALENTE: “MANCANO 6-8 PUNTI ALLA SALVEZZA, A VERONA PER VINCERE”

Data pubblicazione 22 Marzo 2025

LECCO – Appuntamento con la 33esima giornata del campionato di Serie C, girone A, per la Calcio Lecco che sarà impegnata sul campo della Virtus Verona. Veneti sesti a quota 47, blucelesti quindicesimi con 36 punti. Si gioca alle 17:30 e i lecchesi non vincono in trasferta dall’ottobre del 2023.

“Sarà una gara difficile perché in casa sono forti con una buona idea di gioco. Dovremo essere concentrati per poter sfruttare le occasioni avremo – così il tecnico Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia – So bene che è dura e non si vede l’ora di vincere in trasferta. Io provo a dare coraggio ai ragazzi col lavoro che facciamo ogni giorno per ottenere sempre il punteggio massimo”.