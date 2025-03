PANATHLON LECCO: SI CHIUDE CON SUCCESSO LA TERZA EDIZIONE DI “WE ME”

Data pubblicazione 22 Marzo 2025

LECCO – Si chiude con un bilancio più che positivo la terza edizione di “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, proposto dal Panathlon Club Lecco – in stretta sinergia con il Comune di Lecco Assessorato all’Educazione e allo Sport e il Panathlon Distretto Area 2 Lombardia – rivolto soprattutto a favore degli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado.

La conferma è arrivata dalla seconda tornata di incontri che ha avuto come primo palcoscenico, in via sperimentale, l’uscita in una scuola delle superiori e in particolare il Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi” di Lecco. Giovedì 20 marzo sono infatti intervenuti nel Liceo del capoluogo Masha Maiorano team manager, e Nancy N’Guessan capitana del Basket Costa Masnaga. E ancora: Marco Radaelli campione di Bmx, Filippo Valentini e Paolo Messa del Rugby Lecco, Princess Atamah ed Helena Sassolini della Pallavolo Alperto Picco Lecco.

Con moderatore il presidente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, i relatori hanno raccontato le loro esperienze sportive sottolineando la grande importanza del ruolo dello sport nell’ambito della crescita non solo sportiva ma anche umana. Sport e studio devono viaggiare tuttavia di pari passo accompagnando il percorso di cultura sia sotto il piano dell’apprendimento scolastico che sportivo.

Il giorno seguente, venerdì 21 marzo, dalle 9, l’appuntamento con “We Me” sì è spostato per la prima volta in Valsassina grazie anche all’impegno del panathleta Riccardo Benedetti. In particolare, l’incontro ha interessato le classi di terza media della Scuola “San Giovanni Bosco” di Cremeno con apertura nella sede di Introbio e successivamente alle 11 a Cremeno. Per l’occasione il parterre degli ospiti era composto dagli sportivi “monumento” della Valle e cioè Gianfranco Polvara che ha partecipato a cinque Olimpiadi nello sci di fondo, Flavio Spazzadeschi volto dell’Alpe Giumello primo alpinista della provincia di Como nel 1988 (allora Lecco non era provincia) a conquistare un Ottomila, Lorenzo Marconi storico capitano della Calcio Lecco con il record di 475 presenze, Anna Kolesarova danzatrice e coreografa di successo e l’astro nascente valsassinese dell’atletica, la giovanissima Maissara Iwena.

Proprio quest’ultima è apparsa la più emozionata perché a Introbio parlava con i suoi compagni ad ascoltarla. Comunque, ogni storia ha coinvolto emotivamente i numerosissimi ragazzi presenti a dimostrazione di come lo sport proposto come esperienza di vita e non come fatto agonistico fine a se stesso possa essere importante veicolo da proporre alle nuove generazioni.

Particolarmente soddisfatto il presidente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, soprattutto per la collaborazione instauratasi con il personale docente in tutte e quattro le giornate proposte coinvolgendo centinaia di studenti. Mauri non ha avuto esitazioni nel confermare che “We Me” tornerà anche nel 2026 anno particolarmente importante perché si aprirà con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.