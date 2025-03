Data pubblicazione 25 Marzo 2025

PREMANA – Ambulanza della Croce Rossa premanese all’opera nel pomeriggio di oggi in via Roma a Premana per l’investimento di un bambino di soli 4 anni avvenuto poco dopo le 16:30.

Momentaneamente e considerata la tenera età del ferito, il codice applicato da AREU è il giallo (indice secondo gli standard sanitari di condizioni “mediamente critiche”).

L’intervento è ancora in corso – ore 17:15 circa – aggiornamenti in pagina non appena disponibili.

RedCro