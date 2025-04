CALCIO LECCO: “RE LEON” SIPOS REGALA I TRE PUNTI. 1-0 SULLA GIANA ERMINIO

LECCO – Monday night al Rigamonti-Ceppi, con 3050 spettatori a gremire gli spalti in occasione del match tra Calcio Lecco e Giana Erminio. La squadra di Valente cerca i tre punti dopo una lunga striscia di pareggi, ma dall’altra parte si trova una formazione in piena lotta per la zona playoff.

Partono forte gli ospiti, che già al primo minuto di gioco sfiorano il vantaggio con Caferri, che ci prova di testa trovando la risposta di Furlan. Il portiere di casa protagonista anche al 13′, quando respinge il tentativo di Stuckler. Ma alla prima azione pericolosa, sono i blucelesti a trovare la via del gol…