PASTURO – Incidente nella mattinata di oggi su via Provinciale a Pasturo, in direzione di Introbio: intorno alle 10:15, per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono coinvolti un 32enne e una donna di 75 anni.

Subito allertati i carabinieri del comando di Lecco e i vigili del fuoco, sul posto sono giunti in codice giallo un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e un’auto medica.

L’intervento dei sanitari è ancora in corso, aggiornamenti su questa pagina.