CALCIO, IL CORTENOVA VINCE ANCORA. CIRESA E DIAKHATE STENDONO IL MERATE

MISSAGLIA – Altra domenica da tre punti per la prima squadra del Cortenova, che vince in trasferta contro l’FCD Merate e può così continuare a sognare nei playoff di categoria. A regalare la vittoria agli uomini di Tantardini sono due gol, entrambi segnati nella fase finale della partita.

Primo tempo bloccato, avaro di emozioni e con poco spettacolo in campo. Le occasioni stentano ad arrivare sia da una parte che dall’altra e, al 45º minuto, non si registrano tiri in porta di rilievo.

Ripresa decisamente più avvincente, con il Cortenova chiamato a fare la partita per cercare il gol del vantaggio. Al 60º ci prova Garagnani, che dalla distanza trova la pronta risposta del portiere di casa. Cinque minuti dopo enorme chance per i padroni di casa, con l’attaccante che salta Codega in uscita ma calcia clamorosamente fuori. La gara si sblocca al 70º col consolidato asse Fazzini–Ciresa: calcio di punizione del centrocampista premanese e colpo di testa vincente del difensore, al suo ottavo centro in campionato, sempre più capocannoniere del team valsassinese.

Il Merate fa fatica a reagire e il Cortenova sfiora a più riprese il secondo gol. All’80º bellissimo tiro al volo di sinistro di Gritti, che si stampa in pieno sul palo. Passano cinque giri d’orologio e arriva il meritato 2-0: Ciresa rimette in mezzo un pallone vagante dopo una rimessa laterale in zona offensiva su cui si avventa Diakhate, che anticipa tutti per il raddoppio.

Al triplice fischio è festa per i valsassinesi, che arrivano così nel migliore dei modi alla prossima importantissima partita, quando in Valsassina sarà ospite l’Audace Osnago, formazione seconda in classifica, in una sfida da dentro o fuori per i playoff.

G.G.

Foto di Gabriella Denti