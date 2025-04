RIFIUTI ABBANDONATI ANCHE A PARLASCO, L’APPELLO DEI CITTADINI

PARLASCO – L’odissea dei rifiuti abbandonati in Valsassina sembra non avere fine: dalle discariche abusive ai bordi delle strade all’immondizia abbandonata in grandi quantità nei boschi (l’ultimo esempio in ordine di tempo è stato quello dello scempio nei boschi tra Ballabio e Morterone, documentato da un lettore), l’inciviltà di coloro che deturpano le bellezze e i servizi della valle è un annoso problema da contrastare.

L’ultima segnalazione è arrivata da Parlasco: come da foto in copertina, nei pressi dei cassonetti sono stati lasciati rifiuti di tutti i tipi, da ingombranti a elettronici, da smaltire necessariamente in discarica e certamente non in questo modo. “Come cittadini – l’appello – ci chiediamo se le telecamere funzionano e se sono stati presi provvedimenti”.

RedParl