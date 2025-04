IL SONDAGGIO: PER I LETTORI DI VN, VALSASSINA BEN POCO “TECNOLOGICA”

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio lanciato da Valsassinanews ha messo in luce il rapporto tra la comunità della Valsassina e la tecnologia, con particolare attenzione alla qualità della connessione internet, della telefonia e dei servizi digitali. I risultati evidenziano un quadro di insoddisfazione generale, con una maggioranza significativa che giudica la situazione tecnologica della zona insufficiente o arretrata.

I risultati del sondaggio

Il sondaggio ha chiesto ai partecipanti se ritengono che la Valsassina sia abbastanza connessa. Dai dati emerge una forte richiesta di miglioramento delle infrastrutture tecnologiche nella Valsassina. La somma delle risposte negative (“No”, “Primitivi” e “Danni stradali”) rappresenta il 78% dei votanti, indicando un malcontento diffuso.

Solo una minoranza (15%) intravvede segnali positivi o considera soddisfacente la situazione attuale.

Le criticità principali

Gli intervistati hanno evidenziato alcune problematiche specifiche:

–Servizi di internet e telefonia considerati obsoleti o inadeguati.

–Lentezza nell’implementazione della fibra ottica, spesso accompagnata da danni alle infrastrutture stradali.

–Scarsa fiducia nei processi amministrativi e nei progetti di sviluppo tecnologico.

Conclusioni

Il sondaggio riflette una realtà in cui la tecnologia è percepita come insufficiente per soddisfare le esigenze moderne della comunità. La Valsassina sembra chiedere a gran voce interventi concreti per migliorare la connettività e ridurre il divario digitale rispetto ad altre aree più sviluppate.

La speranza è che questi dati possano stimolare un dibattito costruttivo e spingere le autorità locali a investire maggiormente nelle infrastrutture tecnologiche. A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 17 aprile e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione su un tema ancora collegato alla tecnologia: Cosa pensi dell’intelligenza artificiale?

VALSASSINA "TECNOLOGICA": SIAMO ABBASTANZA CONNESSI? No (30%, 60 Voti)

Tv, internet e telefonia "primitivi" (26%, 53 Voti)

Unica traccia i danni stradali della fibra (22%, 44 Voti)

Sì (8%, 17 Voti)

Qualcosa si sta muovendo (7%, 15 Voti)

È sempre il solito magna magna (4%, 9 Voti)

Non ho idee precise in proposito (1%, 3 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 1 Voti) Totale votanti: 202

