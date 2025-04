QUESTA SERA IL GRUPPO ALPINI BALLABIO PRESENTA IL FILM “PENNE NEL CIELO”

BALLABIO – Questa sera 12 aprile alle 20:45, presso il Centro Polifunzionale Monte Due Mani (Ventaglio – Via Provinciale 72 – Ballabio), il Gruppo Alpini Ballabio e Oscar Ongania presentano “Penne nel Cielo”, un video film del recente viaggio in Nepal alle pendici del Ganesh Himal.

La serata è a offerta libera, per raccogliere i fondi per la costruzione del rifugio Mandel Bass nella Ruby Valley in Nepal. Durante la serata sarà possibile acquistare magliette tecniche a maniche corte e lunghe a tema e ordinare la giacca vento “Mandel Bass” …

