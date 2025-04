MOTOTURISMO, SU ‘ROADBOOK’ I PIANI DI ARTAVAGGIO DIVENTANO… MORTERONE

LECCO – Evidente errore materiale commesso da Roadbook , nota rivista di itinerari per motociclisti. Nel numero di maggio/giugno, la copertina viene dedicata anche alla provincia di Lecco.

Nello specifico, per una mèta valsassinese viene lanciato il titolo “Piani di Artavaggio” come il Comune più piccolo d’Italia. Peccato che il paese meno popolato d’Italia sia invece Morterone e Artavaggio sia invece una località di Moggio, non un Comune.

L’articolo in questione (comunque molto interessante, se collocato in modo corretto) è a pagina 20 della rivista e, titolo a parte, rappresenta un’ottima promozione.