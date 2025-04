A PASTURO “CONOSCIAMOCI MEGLIO. I SERVIZI INCONTRANO GLI ANZIANI”

PASTURO – Lunedì 14 aprile alle 20:30 la sala consiliare del Comune di Pasturo ospita “Conosciamoci meglio. I servizi incontrano gli anziani”, un incontro rivolto a famiglie, operatori e cittadini interessati a conoscere meglio le opportunità per il benessere degli anziani.

L’appuntamento include quattro interventi: il primo a cura dell’Ambito Territoriale Sociale di Bellano, che andrà ad analizzare “I servizi per gli anziani a livello territoriale“; a seguire la Cooperativa Omnia Language parlerà dello sportello assistenti familiari; la Cooperativa Sineresi e la Cooperativa Le Grigne parleranno invece de “Il Centro Meraviglia e le iniziative territoriali per gli anziani“, mentre per concludere Auser Leucum presenterà “Sportello informativo presso il Centro Meraviglia e iniziative diffuse“.