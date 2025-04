AL PIAN DELLE BETULLE CON GLI SPAZI EDUCATIVI DELL’AMBITO DI BELLANO

MARGNO – La quiete di un tranquillo sabato mattina di metà aprile al Pian delle Betulle è stata “disturbata” dall’arrivo di un chiassoso gruppo di circa 70 ragazzi, saliti nel primo pomeriggio con la funivia da Margno.

I ragazzi, iscritti agli Spazi Educativi dell’Ambito di Bellano, servizi pomeridiani di gruppo rivolti a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, accompagnati dagli educatori e da alcuni volontari, si sono ritrovati per un pomeriggio insieme all’insegna del gioco e della socialità. Il programma ha infatti previsto una caccia al tesoro, alcuni giochi di gruppo e un momento di merenda, che è stato offerto a titolo completamente gratuito dal bar ristorante “La libellula”. Quindi i ragazzi sono ridiscesi con la funivia per tornare a casa.

“Sono molto contento del grande numero di partecipanti all’iniziativa” – dice Tiziano Corti, coordinatore per l’Ambito di Bellano del progetto “Alleanze Educative” nella cui cornice si inserisce la proposta degli Spazi Educativi – “è stato un momento per stare insieme e socializzare, per giocare e divertirsi, ma anche per riscoprire il nostro territorio e la sua bellezza. È questo uno dei temi che stiamo portando avanti con le colleghe e i colleghi educatori: è importante che i nostri ragazzi abbiano a cuore la valorizzazione e la cura del territorio perché saranno loro che se ne dovranno occupare nel futuro. Per questo a breve faremo anche dei momenti ad hoc nei singoli Spazi Educativi e due eventi più grandi, a Bellano il 3 maggio e a Mandello il 17 maggio, in cui porteremo avanti questa tematica coinvolgendo la comunità.”

Significativo anche il momento di merenda finale, offerto dal bar ristorante “La Libellula”, “un ringraziamento speciale a Michela Lettieri de La Libellula che, insieme a Monica e Debora, ci ha coccolati offrendo gratuitamente una merenda speciale a base di torta al cioccolato. Inoltre, un grazie va anche a ITB SPA, che ci ha permesso di utilizzare la funivia (per alcuni ragazzi è stata la prima esperienza) ad un costo agevolato” – continua Corti.

“La giornata è stata speciale, sia per la bella cornice in cui si è svolta, sia perché le attività sono state ben organizzate e i ragazzi si sono davvero divertiti, ma non da ultimo perché è stata possibile grazie all’attivazione della comunità: volontari, operatori e anche queste realtà commerciali che ci sono venute incontro, permettendo ai ragazzi e alle ragazze di vivere una bella esperienza” – conclude Corti.

Sul territorio dell’Ambito di Bellano il progetto “Alleanze Educative” coinvolge ben 19 comuni, con la finalità di prevenire e contrastare la povertà educativa. Il progetto, che ha un respiro a carattere provinciale, è stato selezionato e finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondo Aiutiamoci, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione Enrico Scola e mira a perseguire lo sviluppo di processi di coesione sociale, valorizzando e implementando quanto, in forme diverse, già presente nel territorio.

“Eventi come questo” – conclude Clara Locatelli, coordinatrice del progetto per l’Impresa Sociale Girasole – “sono importanti perché permettono ai nostri ragazzi e ragazze di vivere esperienze inedite, aprendosi al territorio e alla comunità e riscoprendo la bellezza di ciò che li circonda. Dobbiamo essere capaci di offrire nei nostri Spazi Educativi sempre maggiori opportunità come queste, fondamentali per la crescita e il benessere di bambini e ragazzi”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Ambiti di Lecco, Bellano e Merate, Consorzio Consolida, Sineresi, La Vecchia Quercia, La Grande Casa, Paso, Liberi sogni, Caritas Ambrosiana, Casa don Guanella, Fondazione Somaschi, Comunità via Gaggio e Casa dei Ragazzi I.A.M.A. Capofila del progetto Impresa Sociale Girasole.