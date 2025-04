ULTIM’ORA: AUTO IN PANNE, FUMO E CODA SULLA ‘NUOVA’ LECCO-BALLABIO

LECCO/BALLABIO – Segnalato da lettori di VN, episodio di cronaca in corso (17:50 di martedì 22 aprile) lungo la cosiddetta nuova Lecco-Ballabio poco prima della sede degli alpini: un’auto in panne blocca la circolazione dei veicoli in salita, dall’immagine ricevuta dalla redazione si vede una colonna di fumo provenire dall’automezzo.

Siamo al lavoro per ottenere ulteriori informazioni – che gireremo in questa stessa pagina, aggiornando appena possibile l’articolo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15

Polizia Locale di Ballabio sul posto; l’auto in avaria è in curva dunque circolazione possibile ma prestando massima attenzione.

RedCro