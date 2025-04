ATS BRIANZA: “ESSENZIALE INFORMARE SUGLI ALLERGENI”

LECCO – Una corretta gestione delle informazioni sugli allergeni non è solo un adempimento normativo, ma un elemento essenziale per la sicurezza dei consumatori, soprattutto per coloro che sono più vulnerabili. Per questo motivo, la Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di ATS Brianza ha intensificato le attività di controllo presso bar, ristoranti e altre attività di somministrazione.

I recenti casi di cronaca (anche morti improvvise dopo aver consumato un semplice panino) lo dimostrano: non informare correttamente è pericoloso. E In certi casi purtroppo, fatale. Dall’1 gennaio 2025 sono stati eseguiti 658 controlli ufficiali presso attività che producono, vendono o somministrano alimenti. In 518 casi è stata verificata anche la corretta informazione ai clienti sulla presenza di allergeni negli alimenti. Circa il 20% di queste attività ha presentato irregolarità, spesso legate a una gestione non adeguata o a una comunicazione poco chiara riguardo agli allergeni.