A PASTURO CONSIGLIO MOVIMENTATO TRA TASSE E POLIZIA LOCALE

PASTURO – Il consiglio comunale della serata del 23 aprile a Pasturo si è aperto con un momento di commemorazione per Papa Francesco, ricordato dal sindaco Pierluigi Artana e dall’amministrazione, alla presenza di tutti i consiglieri. Segue l’approvazione dei verbali della seduta precedente, che incassa il no dell’opposizione.

Ad aprire la discussione un intervento incluso nel Pnrr: la cessione della cabina elettrica della scuola primaria “A. Orlandi” a E-Distribuzione. “La proposta – spiega il sindaco – prevede la gestione della distribuzione locale da parte di Enel, con una corresponsione del valore di 10 mila euro; dopo l’approvazione, in cui viene ceduto il passaggio pedonale, viene di conseguenza rivisto il valore della quota, portato a 12.500 euro a carico di Enel distribuzione, compreso frazionamento e atto notarile”. Il punto viene approvato all’unanimità.

Segue la determinazione delle aliquote Tari, la tassa sui rifiuti. A prendere la parola l’assessore al Bilancio Federico Invernizzi, che presenta gli aumenti: “l’8% per le utenze domestiche, il 5% per le banche, alberghi e bar si portano al 20% e le più colpite le industrie, che si portano al 44%”. La minoranza polemizza, con l’ex sindaco Guido Agostoni che boccia la manovra economica di Artana e i suoi: “Questi provvedimenti sfavoriscono le nuove aziende, al posto che incentivarle si accolla loro una spesa maggiore e non equa”.

Artana risponde a stretto giro: “Noi 10mila euro dovevamo tirarli fuori, abbiamo scelto di non impattare sulle famiglie che già vivono in un momento di crisi”. Il primo cittadino specifica anche che le tariffe comprendono l’uso della piazzola ecologica a Introbio, la casetta ecologica, la raccolta porta a porta, l’inserimento della raccolta del vetro, il sacco rosso e la pulizia delle strade, aggiungendo che si sta facendo chiarezza per ciò che riguarda la tariffazione dei condomini, in cui ogni condomino dovrà presentare una sua dichiarazione con la propria metratura, e a riguardo già stanno emergendo delle sorprese. Il provvedimento passa, con voto contrario da parte della minoranza.

A conclusione del consiglio vengono illustrate le variazioni di bilancio, che fanno emergere la volontà della maggioranza di implementare la forza di polizia locale, ma che sollevano anche le rimostranze esposte con disappunto da Guido Agostoni, smentite da Artana.

La minoranza infine richiede un elenco delle spese aggiuntive riguardanti la scuola, per cui Artana risponde che “in questo momento non abbiamo problemi di costi della scuola”.

Con il voto contrario della minoranza alle variazioni di bilancio, approvate invece dalla maggioranza, si conclude il consiglio comunale.

