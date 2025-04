ELISOCCORSI DUE ESCURSIONISTI TRA L’ALTA VALLE E LO ZUCCO DELL’ANGELONE

BARZIO/CASARGO – Due interventi di soccorso in montagna oggi, sabato, in Valsassina. Prima per un escursionista precipitato in zona impervia tra Casargo e Premana, un ‘codice giallo‘ per il quale è stata attivata l’eliambulanza dell’AREU di Bergamo, unitamente al Soccorso Alpino e alla Croce Rossa premanese.

In tarda mattinata altri soccorsi questa volta sullo Zucco Angelone (territorio di Barzio), sempre per una persona caduta in montagna. Qui all’opera il mezzo aereo di AREU Milano e i volontari del CNSAS barziese.

Per entrambi i casi, aggiornamenti su VN non appena disponibili.

RedCro