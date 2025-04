CALCIO: BELLATI NON BASTA. IL CORTENOVA CHIUDE CON UN PARI A MANDELLO

MANDELLO DEL LARIO – Ultima di campionato per la prima squadra del Cortenova, impegnata a Mandello in un match d’alta classifica. I lariani, già matematicamente qualificati ai playoff, occupano il quarto posto in classifica, mentre i valsassinesi, quinti, sono tagliati fuori dagli spareggi per via della forbice.

Match vivo fin dai primi minuti, con il Cortenova molto aggressivo su tutti i palloni. La prima vera occasione arriva al 10’, quando Bertarini dal limite dell’area piccola calcia alto. I gialloblu si rendono pericolosi soprattutto grazie al pressing offensivo, con i tanti palloni recuperati nella metà campo avversaria che creano qualche grattacapo alla difesa di casa. Al 45’ si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il copione è lo stesso. Al 60’ Garagnani impegna il portiere avversario con un destro potente dal limite dell’area, respinto in corner. Al 70’ il Cortenova trova la via della rete: Diakhate pesca Bellati, che con un preciso pallonetto porta avanti i suoi. Sempre Diakhate 5 minuti più tardi sfiora il raddoppio con un tiro che, dopo una deviazione, fa la barba al palo. Negli ultimi 10 minuti i lariani alzano il baricentro e in pieno recupero trovano la via del pareggio: Locatelli si gira in area e con un preciso destro insacca il pallone alle spalle di Fazzini.

Si chiude così con un pareggio l’avventura dei valsassinesi, che, grazie a un grande girone di ritorno, si posizionano al quinto posto nella classifica del girone L di seconda categoria.