METEO: CONDIZIONI PIÙ STABILI MA POSSIBILI LOCALI DEBOLI PIOGGE

PREVISIONI METEREOLOGICHE – L’indebolimento di due nuclei depressionari di piccole dimensioni in favore di una circolazione anticiclonica in espansione sull’Europa centrale porta una residua instabilità sulla regione che si concretizza con cielo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni a carattere di rovescio, anche temporalesco, sulle Prealpi. Da mercoledì una robusta risalita dell’Anticiclone subtropicale manterrà le condizioni più stabili per tutti i successivi giorni, ma non si escludono locali piogge deboli.

Martedì 29 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con maggiori schiarite in pianura. Precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco sulle Prealpi, specie sulle Orobie, Valcamonica e Prealpi orientali. Non si escludono fenomeni convettivi in pianura, che però restano meno probabili rispetto la fascia prealpina.