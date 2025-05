LE 4 INTERROGAZIONI DI ‘BALLABIO FUTURA’ IN CONSIGLIO

BALLABIO – Nell’ultimo consiglio comunale, il gruppo di opposizione Ballabio Futura ha presentato 4 interrogazioni, in merito alla gestione dell’illuminazione pubblica di Ballabio; al progetto di recupero della stazione ecologica in disuso dal 2018; ai lavori di manutenzione del passaggio pedonale tra via Confalonieri e via Roccolo fianco scuola; sulla precaria situazione di via Corniola successivamente al cedimento della strada di settembre 2023 e sugli intendimenti dell’amministrazione per la risoluzione dei disagi a cui sono costretti i cittadini residenti.

“La prima interrogazione – specifica il gruppo – chiedeva informazione relative a vari problemi tutti accomunati dall’aspetto “illuminazione” in paese …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS