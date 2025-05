LA FOTO: IN MONOPATTINO SENZA CASCO “ZIGZAGANDO” PER CHILOMETRI

BALLABIO – Riceviamo e diffondiamo volentieri la segnalazione di due nostre lettrici, “basite” dopo aver percorso la Provinciale nel tratto urbano di Ballabio dovendo vedersela con un monopattino davanti alla loro auto.

“Ore 18 e 45 di martedì, sulla strada provinciale a Ballabio: questi due in monopattino li abbiamo avuti davanti dall’Alva e zigzagavano, sono andati avanti così fino a dentro il paese. Ci chiediamo se si possa circolare in questa maniera -oltretutto in modo pericoloso anche per loro a bordo- e se magari non sarebbe il caso di metter su un casco visti i rischi che si corrono a viaggiare così.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro“.

Alle domande poste diamo le risposte del caso, dopo averle chieste agli esperti di Codice della Strada:

-Il monopattino è solo per una persona, il conducente. È vietato trasportare altre persone, se si portano: sanzione di € 50, ridotta a 35 se si paga entro 5 giorni.

–Il casco è obbligatorio, se non lo si utilizza sanzione di 50€, ridotta a 35 se si paga entro 5 giorni.

-Quanto alla condotta su strada, è vietato procedere “a zig-zag”: l’articolo 143 del c.d.s (posizione dei veicoli sulla carreggiata) prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Sanzione minima 42 €, ridotta a 29,40 se si paga entro 5 giorni.

RedCro