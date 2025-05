VOLLEY CORTENOVA: LA SQUADRA BLU TRIONFA A CESENATICO

CESENATICO (FC) – Le tre squadre di pallavolo del C.s.c Cortenova giovedì mattina sono partite accompagnate dalla responsabile della sezione Cinzia Mascheri per partecipare al meeting polisportivo organizzato dal CSI Lombardia svoltosi a Cesenatico. E portando a casa ottimi risultati.

Grande successo per la squadra Cortenova Blu che ha conquistato il primo posto nella categoria Ragazze. Le talentuose atlete che hanno rappresentato il Cortenova sono: Anna Acquistapace, Sofia Acquistapace, Elisa Arrigoni Neri, Benedetta Bagnato, Greta Dini Ciacci, Emanuele Gerosa, Federica Gerosa, Matilde Gusmeroli, Zoe Nava e Beatrice Roveda accompagnate delle giovani allenatrici Francesca Agostoni, Martina Codega, Piera Pezzati, con il prezioso supporto di Roberto Polvara. Nonostante alcune assenze e infortuni, la squadra ha dimostrato grande determinazione e capacità di gestire le difficoltà.

Il successo è arrivato grazie a una splendida performance nel torneo di pallavolo e soprattutto, alle eccellenti prestazioni nelle prove di atletica (velocità, salto in lungo e vortex), assicurandosi così il primo posto nella classifica generale della categoria. Sull’ultimo gradino del podio in velocità troviamo il capitan della squadra Beatrice Roveda.

Il percorso di questa promettente squadra non si ferma qui. Nel weekend del 10 e 11 maggio, le ragazze saranno impegnate nelle fasi semifinali e finali territoriali di Lecco del campionato Nazionale C.S.I. per la categoria Ragazze. Le decisive partite si terranno al Pala Acel di Barzio, come da programma, e determineranno le squadre che accederanno alle fasi regionali.

Un debutto emozionante al meeting per le giovanissime atlete dell’Under 12, che si sono ben difese conquistando un ottimo 7° posto su 15 squadre.

Infine, nella categoria Ragazze, la squadra Cortenova Gialla si è piazzata al decimo posto su 23 squadre, distinguendosi nelle prove di Triathlon. Un risultato straordinario è arrivato da Asia Calegari, che ha conquistato il primo posto su oltre 200 partecipanti nella specialità Vortex, mentre Martina Grattarola si è classificata ad un soffio dal podio.