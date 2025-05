DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIALOGO TRA ISTITUZIONI E RICERCA

MILANO – Oggi, presso gli uffici dell’assessorato al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, si è svolto un incontro dedicato alla promozione di strumenti e metodi innovativi per il monitoraggio delle aree a rischio dissesto idrogeologico, alla luce dei cambiamenti climatici e delle nuove sfide ambientali.

Alla riunione hanno preso parte, oltre all’assessore Gianluca Comazzi e all’eurodeputato Pietro Fiocchi, rappresentanti istituzionali del territorio di Lecco, tecnici, professori e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano (guidati dalle docenti Monica Papini e Laura Longoni) e operatori del territorio di Lecco, a conferma della volontà condivisa di fare sistema per prevenire e contrastare il dissesto.

“Il progetto presentato dal Politecnico di Milano – ha dichiarato l’assessore Comazzi – presenta molti spunti utili a implementare il grande lavoro che la Direzione Territorio e Sistemi verdi, in sinergia con gli attori sociali coinvolti, porta avanti da tempo in materia di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, ambito per il quale Regione Lombardia ha stanziato circa 1 miliardo di euro negli ultimi cinque anni. È fondamentale puntare su soluzioni tecnologiche avanzate e sulla collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e operatori locali per affrontare con efficacia le nuove criticità legate al clima. In questo modo potremo garantire una sicurezza sempre maggiore del territorio e delle comunità lombarde.”

In particolare, negli ultimi 5 anni sono 67 gli interventi finanziati o in fase di attuazione per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio di Lecco, per un importo totale di circa 64 milioni di euro.