IL CFPA DI CASARGO PROTAGONISTA A BELLANO CON “I FIORI IN CUCINA”

BELLANO – Un pubblico entusiasta e il tutto esaurito hanno coronato la partecipazione dell’Istituto alberghiero di Casargo alla manifestazione “I Fiori in Cucina”.

L’evento, andato in scena dal 9 all’11 maggio a Bellano, è stato palcoscenico di un’esperienza gastronomica unica, dedicata all’uso creativo e consapevole dei fiori in cucina. Uniti, per l’occasione, momenti di formazione e sperimentazione sensoriale, offrendo a studenti, professionisti del settore e appassionati, una …

CONTINUA SU LARIO NEWS: