CEMENTIFICAZIONE IN LOMBARDIA: LECCO TRA LE PROVINCE MENO COLPITE

LECCO – La cementificazione avanza e Lecco non fa eccezione. A documentare questa trasformazione è l’Atlante ISPRA 2025 “Territori in trasformazione“, che mette in luce la sfida sempre più complessa della tutela ambientale. Sebbene, nel contesto lombardo, la provincia di Lecco risulti tra le meno colpite, i dati evidenziano comunque un impatto significativo. Nel 2023, Lecco si è posizionata al terzultimo posto per consumo di suolo totale, con 9.722,27 ettari già compromessi, superando solo Lodi e Sondrio. Tra il 2022 e il 2023, inoltre, il territorio lecchese ha registrato un incremento minimo, pari a 15,63 ettari, risultando la provincia con la più bassa variazione regionale.

