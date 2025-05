LE SCUOLE DELL’INFANZIA FISM DELLA VALLE ALLA MADONNA DEL BOSCO

IMBERSAGO – Giornata davvero emozionante e significativa vissuta da 125 bambini delle scuole dell’infanzia Fism di Barzio, Casargo, Cassina Valsassina, Pasturo e Premana. Accompagnati dalle proprie insegnanti, da suor Luisella e da don Gianmaria Manzotti, responsabile della pastorale giovanile, si sono ritrovati presso il santuario della Madonna del Bosco per il Giubileo dei Bambini. Un momento importante per fermarsi, mettersi in ascolto, aprire il proprio cuore e praticare l’amore vero seguendo il messaggio di Gesù e del Giubileo di quest’anno.

Un’idea nata dal desiderio delle insegnanti di collaborare, fare qualcosa insieme e far vivere ai bambini una singolare esperienza di pellegrinaggio. Protagonista del cammino di avvicinamento dei bimbi a questo momento così importante è stata Luce, la mascotte del Giubileo, che con il suo mantello giallo e gli stivaletti sporchi di fango ha guidato i piccoli di tutta la Valle in un percorso faticoso, ma sicuramente soddisfacente.

Nelle settimane prima del pellegrinaggio, i bambini dell’infanzia hanno conosciuto Luce, una bambina in cerca di una grande porta. Durante il viaggio, Luce affronta difficoltà che supera con l’aiuto di amici. Con zainetto e mascotte, i bambini delle scuole cattoliche della Valsassina hanno scalato insieme per arrivare alla porta santa del Santuario, accolti dal rettore don Giulio Binaghi e don Claudio.

I fedeli hanno osservato una folla di cappellini colorati salire la scala santa. La prima sosta è stata alla Cappella dei Miracoli, dove i bambini, scuola per scuola, hanno lasciato fiori fatti a mano come ringraziamento a Maria. Nel santuario, hanno ascoltato e pregato per Gesù, cantando Forza Gesù con il maestro Fausto. Dopo aver attraversato la porta, si sono sentiti più consapevoli e pronti ad amare il Signore e gli amici.

Dopo la mattinata intensa un picnic, ma la pioggia ha impedito i giochi di gruppo. La giornata è stata positiva, con bambini felici e adulti soddisfatti.

È stata anche un’importante opportunità di collaborazione tra scuole.