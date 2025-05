L’ALBERGHIERO IN TV: IL CFPA DI CASARGO PROTAGONISTA AL TG5

CASARGO – La Scuola alberghiera valsassinese è stata al centro di un ampio servizio proposto dal telegiornale di Mediaset, dedicato al corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio (qui il video).

Un reportage che ha portato le telecamere a focalizzare l’attenzione sull’istituto di Casargo e sulle aziende agricole che collaborano con il Centro di formazione. I giornalisti del Tg5, guidati da Veronica Gervaso, hanno raggiunto gli studenti non solo tra le aule del Cfpa, ma anche tra le aziende frequentate ogni settimana dagli studenti del corso – indirizzo inaugurato proprio in questo anno scolastico che permette agli allievi di svolgere, accanto alle lezioni dedicate alle materie teoriche, numerose attività pratiche direttamente in stalla e in laboratorio.

Un corso che va ad affiancare quelli tradizionalmente presenti presso la scuola valsassinese, che da anni forma operatori della ristorazione con specializzazione in preparazione degli alimenti o, in alternativa, in sala-bar, e operatori della produzione alimentare con specializzazione in pasticceria. “Figure – come sottolineato dai giornalisti del tg5 – molto richieste nelle località di montagna del Nord Italia, tra alpeggi e ristoranti tipici, alla costante ricerca di personale qualificato”. Parole alle quali ha fatto eco, nel corso del reportage, il direttore del Cfpa, Alan Vaninetti: “Il 90% dei nostri allievi, appena terminati gli studi, trova immediatamente lavoro”.

Ampia l’attenzione rivolta agli alunni, che, durante il servizio, hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sulle attività svolte, nonché le proprie aspirazioni per il futuro. “È un piacere quando stiamo fuori all’aria aperta e stiamo tra gli animali”, “Da grande vorrei fare l’allevatore”, “Mi piacerebbe aprire una fattoria didattica” sono solo alcune delle opinioni portate dagli allievi e, come sottolineato dai giornalisti, dalle allieve: la scuola alberghiera può infatti contare su un’ampia rappresentanza di ragazze, molte delle quali ambiscono a operare nel settore agricolo e della ristorazione.

Infine, il servizio ha dato ampio risalto a quello che da sempre rappresenta un elemento qualificante dell’offerta del Cfpa Casargo: la possibilità per gli studenti di soggiornare, durante la settimana, presso la scuola alberghiera.