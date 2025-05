SASSI SULL’ANGELONE, ORDINANZA DI BARZIO: CHIUSA LA STRADA DI ACCESSO

ZUCCO DELL’ANGELONE – Interviene il Comune di Barzio successivamente alla scarica di sassi avvenuta quest’oggi verso le 14 sullo Zucco Angelone (vedi nostro articolo), ordinando la chiusura del sentiero di accesso da Barzio – in località la Piazza – verso la cima del rilievo.

Sebbene lo smottamento sia avvenuto in territorio comunale di Introbio, la strada che porta allo Zucco ha origine proprio nel paese dell’Altopiano: per questo l’amministrazione barziese ha provveduto come da documento di seguito:

> Ordinanza n. 10/Barzio

