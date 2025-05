SCI ALPINO, ZENERE E MELESI TRA I CINQUE LECCHESI AZZURRI

LECCO – Cinque atleti lecchesi vestiranno la maglia della Nazionale di sci alpino nella prossima stagione. Tra loro, Tommaso Sala e Roberta Melesi sono confermati, mentre Asja Zenere fa il suo ingresso nel gruppo di Coppa del mondo velocità. Il giovane Luca Ruffinoni è stato inoltre convocato nella Nazionale di Coppa Europa insieme ad Andrea Bertoldini, formando un quintetto di talento che alimenta le speranze in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Roberta Melesi, 28 anni, originaria di Ballabio, è stata confermata nel gruppo di Coppa del Mondo velocità, specialità in cui si posiziona subito dietro alle stelle del calibro di Bassino, Goggia, Brignone ed Elena Curtoni. Sebbene non faccia parte del gruppo élite, la sua presenza lascia aperta la possibilità di una convocazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Asja Zenere, 28enne proveniente da Barzio, rappresenta la grande novità tra i lecchesi in Nazionale. Dopo anni di impegno, ha finalmente raggiunto l’obiettivo di entrare nel gruppo di Coppa del Mondo velocità. Questo traguardo le garantirà la possibilità di partecipare alle tappe più importanti del circuito, aumentando la sua sicurezza e la consapevolezza nelle proprie capacità, con l’auspicio che possa anche lei ambire a una convocazione olimpica. Zenere ha già ottenuto risultati significativi, come la medaglia di bronzo ai Campionati italiani di slalom gigante 2025 e un contributo importante nella vittoria dell’Italia nella Coppa del Mondo per Nazioni femminile.

Entrambe le atlete non sono state convocate per i recenti Mondiali di Saalbach 2025, decisione che ha deluso ma che lascia aperta la strada per la stagione olimpica imminente. La loro presenza nel team nazionale rappresenta un segnale positivo per lo sci alpino lecchese, soprattutto in vista delle sfide future.

Tommaso Sala, specialista delle discipline tecniche, tornerà dopo aver saltato l’ultima stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. A inizio giugno riprenderà gli allenamenti con la squadra, che include atleti come De Aliprandini, Kastlunger, Della Vite e Vinatzer, con l’obiettivo di partecipare allo slalom olimpico.

Tra i giovani emergenti, Luca Ruffinoni, 19 anni di Moggio, ha conquistato un posto nella squadra di Coppa Europa grazie alla vittoria nel Gran Premio Italia Giovani. Farà parte di un gruppo di atleti nati nel 2005 che rappresentano il futuro dello sci alpino italiano, insieme ai fratelli Enrico e Francesco Zucchini, Pietro Broglio e Jakob Franzelin. Andrea Bertoldini, 22 anni, è il più esperto del team di Coppa Europa e dovrà distinguersi nel circuito per puntare a una convocazione in Coppa del mondo.

RedSpo